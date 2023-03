A falta de armamento russo tem sido notícia desde há algum tempo na guerra da Ucrânia. Este domingo houve novos desenvolvimentos, revelados pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, que desde há um ano tem acompanhado de perto, com relatórios, a invasão da Rússia à Ucrânia. De acordo com estas novas informações, soldados reservistas russos estarão a utilizar pás como armas, devido à escassez de munições.

"No final de fevereiro, os reservistas descreveram ter recebido ordens para atacar uma posição ucraniana armados apenas com 'armas de fogo e pás'. As pás serão utilizadas em combates corpo a corpo", começa por ler-se no relatório do Ministério da Defesa, que destaca também que "a letalidade da ferramenta de entrincheiramento padrão MPL-50 é particularmente mitificada na Rússia".

Estas pás, diga-se, foram projetadas em 1869 e "pouco mudaram". "Esta arma destaca os combates brutais e de baixa tecnologia que caracterizam grande parte da guerra", diz o relatório, que descreve também um episódio com um combatente. "Um dos reservistas descreveu não estar nem física nem psicologicamente preparado para a ação".

O relatório termina com o Ministério a salientar que as "evidências recentes sugerem um aumento no combate corpo a corpo na Ucrânia". "Isto é provavelmente o resultado do comando russo continuar a insistir numa ação ofensiva em grande parte composta por infantaria desmontada, com menos apoio de fogo de artilharia porque a Rússia está com falta de munições."