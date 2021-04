Questionado sobre se a possível conquista do segundo lugar e da Taça de Portugal seriam, ainda assim, sinónimo de uma época falhada, o técnico frisou, em conferência de imprensa, no Seixal que isso continuaria “a não ser uma boa época”.

“Não estou habituado a isso. Os meus últimos anos no Benfica foram a ganhar tudo, portanto não fico satisfeito por ganhar a Taça de Portugal e que o Benfica seja segundo classificado no campeonato. Isso, para mim, são objetivos que não me satisfazem”, admitiu.

Antes, no entanto, reconheceu que as possibilidades do Benfica ainda chegar ao título são meramente “matemáticas” e frisou que ainda acredita no apuramento direto para a Liga dos Campeões, apesar de estar, neste momento, a seis pontos do FC Porto.

“Matematicamente [é possível]. Mas na prática, não digo que é impossível, mas é difícil. [Dizer o contrário] É estar aqui a vender banha da cobra, a contar histórias da carochinha. Eu não conto histórias da carochinha”, atirou o técnico.

Jesus sublinhou que acredita nas possibilidades de qualificação direta para a ‘Champions’ porque ainda há um jogo com o adversário direto, no Estádio da Luz, e “tanto para o FC Porto como para o Benfica”, os últimos sete jogos vão ser “muito duros”.

“Vai haver alguém que ainda vai continuar a perder pontos. Porque como disse na minha primeira intervenção, está difícil o campeonato português. Pelo menos esta segunda volta, está muito mais disputado, muito mais difícil de poder ganhar pontos”, analisou Jorge Jesus.

E na primeira intervenção a que se referia, onde destacou a dificuldade de ganhar pontos na I Liga, Jesus elogiou o adversário de quinta-feira, o Portimonense, que “está a fazer uma segunda volta muito forte”, antes de reconhecer, noutra resposta, que o Benfica “este ano não está a fazer um campeonato de acordo com as expectativas” dos adeptos e do próprio técnico.

O Benfica visita na quinta-feira o Portimonense, às 19:00, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após a derrota por 2-1 na jornada anterior, em casa, com o Gil Vicente, a equipa de Jorge Jesus chega ao Algarve a seis pontos do segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, e a 12 do Sporting, que lidera a classificação com 69 pontos.