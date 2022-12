Se tem por hábito fazer compras online, o mais provável é que numa dessas vezes já tenha tido de alterar a sua agenda pessoal para acomodar o horário previsto de chegada da encomenda. A realidade, contudo, é que já não precisa de o fazer porque a Locky nasceu com o objetivo de lhe facilitar a vida — e quer que coloque de lado as preocupações ou constrangimentos que envolvam qualquer tipo de espera.

Através dos cacifos Locky, as suas encomendas ficam num local seguro, prático e da sua preferência. No fundo, a Locky recebe e espera pela encomenda, e a única coisa que tem de fazer é escolher o cacifo onde a quer levantar.

Antes de realizar a sua encomenda online, só precisa de saber uma coisa: o site onde vai realizar a compra tem opção de entrega num cacifo CTT?

Se a resposta é sim:

Basta escolher o cacifo desejado (pode consultar as lojas online com o serviço Locky neste link) no checkout onde está a comprar, selecionando nos pontos de entrega – o custo é apenas aquilo que o site cobra nos portes de envio, não existe nenhum custo adicional no cacifo para o utilizador.

Se a resposta for não, terá de:

Fazer o registo no serviços de cacifos no site dos CTT: ctt.pt/cacifos

Selecionar o cacifo preferencial

Anotar a morada e código relativo ao cacifo selecionado para colocar no checkout do site onde está a fazer a compra;

Aguardar pela notificação de entrega da encomenda por email/SMS, com o respetivo código de acesso (PIN) ao cacifo;

Inserir o PIN no ecrã do cacifo e recolher a sua encomenda.

Este serviço tem um custo acrescido mas atualmente há uma campanha em vigor até fim do ano onde esta opção também é gratuita.

As vantagens e o futuro

Uma das grandes vantagens dos cacifos Locky, além da conveniência, é o facto de estarem presentes nos locais que habitualmente já frequenta. Atualmente, já é possível usufruir do serviço em várias lojas da Galp, Repsol, IKEA, Staples ou do Grupo Sonae MC (a dona do Continente e da Wells) — que já contam com estes cacifos instalados. O mesmo acontece numa série de faculdades e Câmaras Municipais que fazem parte da rede Locky.



Consulte as localizações dos cacifos aqui

A rede Locky conta atualmente com 500 cacifos espalhados pelo país, mas a intenção passa por continuar a expandir a oferta e a aumentar o número de parceiros para que o cliente tenha ainda mais opções para levantar as suas encomendas a qualquer hora e em qualquer lugar.

A par, são ainda esperadas novas funcionalidades no serviço da rede, já que está previsto que nos próximos meses se possa tratar de devoluções de forma igualmente cómoda, intuitiva e rápida.