Quase 3.000 pessoas morreram em 11 de Setembro, nas Torres Gémeas, em Nova Iorque, e no Pentágono, na Virgínia, num ataque com aviões desviados ordenado pelo líder da rede terrorista Al-Qaida, Usama bin Laden, morto 10 anos depois, em maio de 2011, num ataque no Paquistão ordenado pelo então chefe de Estado norte-americano, Barack Obama.

Grande parte dos que permaneceram no local dos atentados, como bombeiros, polícias, equipas de emergência médica e civis, sofre de problemas respiratórios, digestivos e vários tipos de cancro, em particular do pulmão.

Na altura, as autoridades dos Estados Unidos da América estipularam um fundo de compensação de sete mil milhões de dólares (6,2 mil milhões de euros), um valor insuficiente perante o número de queixas que foram surgiram.

Uma comissão liderada por Luis Alvarez, um antigo detetive norte-americano, que integrou as equipas de socorro e morreu de cancro no passado dia 29 de junho, aos 53 anos, exigia uma garantia de apoio àquelas pessoas durante os próximos 70 anos.