“É verdade que estas visitas também permitem, a mim e ao nosso coordenador autárquico [Pedro Alves], que vem sempre comigo, podermos tirar alguma informação, algum pulsar do que é a realidade local em cada concelho, para podermos fazer boas escolhas nas eleições autárquicas de 2025”, referiu.

Durante um pequeno-almoço com a comunicação social de Coimbra, o quinto distrito escolhido por Luís Montenegro, na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso, de passar uma semana por mês, nos diferentes distritos de Portugal, o presidente do PSD destacou que o seu mandato acaba em 2024, um ano antes das eleições autárquicas.

“Mas, eu assumi o compromisso de deixar o processo autárquico em suficiente estado de evolução para que a próxima direção, seja a nossa ou outra qualquer, poder decidir, no primeiro dia do seu mandato, a grande maioria dos candidatos”, esclareceu.

De acordo com Luís Montenegro, a iniciativa “Sentir Portugal” tem-se revelado “uma experiência espetacular”, que lhe dá a oportunidade de falar com muita gente, ouvir opiniões genuínas e perceber quais são as reais preocupações da população.

“Dá-me oportunidade de conhecer o território de uma forma ainda mais profunda do que aquilo que já conheço e de poder cruzar as duas coisas — território e pessoas — numa perspetiva de poder ajudar o PSD hoje, nas suas várias frentes, a fazer o seu trabalho”, indicou.

Entre os principais problemas que tem encontrado neste périplo, destacou a questão da demografia, com “a maior parte dos concelhos a perderem população”, independentemente de estarem ou não localizados no interior do país.

Também a saúde é uma das áreas que apresenta “mais dificuldades e lacunas”, seguindo-se a educação, onde “os problemas se estão a agudizar”.

Aos jornalistas apontou ainda que as acessibilidades, a agricultura, a atração de investimento, bem como o ambiente estão também entre as preocupações, a par da questão dos incêndios florestais ou do ordenamento do território.

A iniciativa “Sentir Portugal” arrancou hoje na cidade de Coimbra, seguindo pelos vários concelhos do distrito até sexta-feira, com o objetivo de contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições.

É também em Coimbra que o movimento Acreditar, plataforma de discussão com a sociedade civil, promove o primeiro debate dedicado à demografia.