De acordo com o relato do Telegram dos combatentes do reduto separatista de Donetsk, as cidades conquistadas são Otradivka, Vesela Dolina e Zaitseve.

O exército russo já tinha anunciado a captura de Zaitseve no dia anterior, no seu relatório diário.

Os três municípios estão localizados a sul da cidade de Bakhmut, controlada por forças ucranianas e que o exército russo tenta conquistar há meses, sem sucesso.

As conquistas numa fase de dificuldades para o exército russo devido à contraofensiva lançada pelas tropas ucranianas no início de setembro.

O ataque ucraniano possibilitou a reconquista de quase toda a região de Kharkiv, no nordeste, centenas de quilómetros quadrados de Kherson e também Lyman, no leste, um importante centro logístico.

O chefe dos separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, disse nesta sexta-feira que a situação perto de Lyman continua a ser "a mais difícil" da região. As tropas russas estarão a construir uma linha de defesa nessa zona, mas mais perto de Kreminna, a leste.

"O inimigo testa a nossa linha de defesa dia e noite e pode dizer-se que a linha de frente está a estabilizar-se", explicou Pushilin, citado pela agência de notícias russa TASS.

"Acho que temos a hipótese de acumular forças e começar a libertar territórios com novas reservas", acrescentou, anunciando o envio de reforços, mas sem especificar de onde vieram ou se foram os reservistas mobilizados por Moscovo para tentar deter os múltiplos avanços ucranianos.