“A vítima foi ainda foi resgatada com vida da habitação onde deflagrou o incêndio, mas faleceu no local após as manobras de reanimação”, disse fonte do CDOS do Porto, referindo que o alerta do incêndio urbano foi dado pelas 13:09 e que a vítima foi resgatada às 13:27, altura em que o incêndio também foi dado como “dominado”.

O incêndio deflagrou numa habitação localizada na Rua da Glória, em Cedofeita, freguesia do Porto, e no local do incêndio estiveram 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto, com três viaturas, bem como uma Viatura Médica Emergência e Reanimação (VMER) de São João com dois elementos e uma equipa de patrulha da PSP.