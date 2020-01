Numa resposta escrita enviada à Lusa, a IP esclareceu que ficaram acima do valor base de dois milhões de euros todas as propostas apresentadas no primeiro procedimento, lançado a 26 de julho de 2019 para as obras de recuperação do tabuleiro inferior da travessia sobre o rio Douro, que liga o Porto e Gaia.

A IP esclarece ainda que aguarda uma nova portaria do Governo a autorizar a “extensão de encargos, com um novo preço base”, prevendo lançar o concurso no início do segundo trimestre do ano e começar a obra no terceiro trimestre.

“A IP deu início aos procedimentos legais necessários para o lançamento de um novo concurso público, que se prevê possa ser publicado em Diário da República no inicio do 2.º trimestre deste ano, prevendo-se dar início aos trabalhos no 3.º trimestre de 2020″, escreve aquele organismo numa resposta escrita enviada à Lusa.

De acordo com a IP, nenhuma das propostas apresentada no âmbito do concurso lançado em julho “foi considerada válida, pois todos os concorrentes apresentaram propostas com um valor superior ao preço base do concurso”.

O lançamento do novo procedimento “aguarda a obtenção da nova portaria de extensão de encargos com um novo preço base”, acrescenta.

O anúncio do concurso publicado em julho em Diário da República (DR) estipulava o prazo de um ano para a realização das obras.

A 09 de maio, o Governo tinha autorizado a IP a gastar este ano 800 mil euros e 1,2 milhões de euros em 2020 na reparação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I.