“A maçã do caos no Serviço Nacional de Saúde não a vou morder nem aconselho que os portugueses a mordam porque é seguramente uma maça envenenada”, disse Marta Temido na comissão parlamentar de Saúde.

A ministra respondia às críticas do deputado do PSD Ricardo Baptista Leite ao seu discurso de balanço do trabalho do Governo.

“É a última audição regimental e estar a ouvir a senhora ministra faz-me lembrar a personagem da rainha da história da Branca de Neve, que adaptado, seria ‘espelho meu, espelho meu haverá um SNS mais belo do que o meu'”, disse o deputado, aconselhando: “senhora ministra objetivamente livre-se desse espelho e comece a falar com as pessoas e com os profissionais”.

Em resposta, Marta Temido afirmou que “o Serviço Nacional de Saúde não está um caos. O Serviço Nacional de saúde tem muitas dificuldades como terão a generalidade dos serviços públicos de saúde porque não têm limitações à entrada e não tem as mesmas regras que têm outros operadores de prestação de cuidados”.

“Não se instalam onde lhes é conveniente, não atendem quem lhes é conveniente, não pressionam negócios quando os lucros que esperam não são os suficientes e, portanto, têm um contexto de servidão pública que é bastante distinto de outros operadores”, sustentou.