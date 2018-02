O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) informa hoje que, segundo o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto para os próximos dias mau tempo no arquipélago da Madeira.

O SRPC adianta que o estado do tempo no arquipélago da Madeira será condicionado por vastas depressões frontais ativas, em particular no domingo e durante terça-feira e quarta-feira.

Assim, estão previstos para domingo períodos de chuva ou aguaceiros temporariamente fortes e acompanhados de trovoada, vento forte a muito forte (45 a 60 quilómetros hora) de oeste, com rajadas que poderão ser da ordem dos 100 quilómetros hora nas regiões costeiras e nas regiões montanhosas e ondas de sudoeste de quatro a cinco metros, em especial na costa sul da Madeira.

Para terça e quarta-feira, as previsões apontam para períodos de chuva ou aguaceiros temporariamente fortes acompanhados de trovoada, vento forte a muito forte (45 a 60 quilómetros hora) de oeste, com rajadas que poderão ser da ordem dos 100 a 120 quilómetros hora e ondas de sudoeste de quatro a cinco metros, em particular na costa sul, aumentando gradualmente para valores da ordem dos seis metros até quarta-feira.

Nos dias mais críticos, o SRPC alerta para que a altura máxima das ondas poderá ser superior a sete metros.

Face a estas previsões, o SRPC aconselha a população a tomar as devidas precauções e estar atenta aos avisos meteorológicos.