Citado pela agência Associated Press, o porta-voz da Guarda Costeira, Armand Balilo, disse não ser ainda claro “se há passageiros ou tripulantes desaparecidos” depois de os ‘ferrys’ se terem virado devido “ao mar agitado, vento e chuva”.

Entre os mortos contam-se seis mulheres e um homem, acrescentou o porta-voz.

Segundo o mesmo responsável, uma das embarcações “transportava pelo menos 42 passageiros”, a segunda “supostamente tinha quatro tripulantes a bordo” e o terceiro ‘ferry’ “tinha a bordo um número não especificado de pessoas que foram resgatadas e trazidas a bordo de um navio da Guarda Costeira”.

O serviço de meteorologia tinha alertado para as fortes chuvas de monções e tempestades, entre as quais uma tempestade que se encontrava a cerca de 875 quilómetros e que se aproximava da costa leste do país.

Escolas e empresas da cidade de Manila foram encerradas devido às fortes chuvas e inundações, que causaram engarrafamentos na sexta-feira, nas zonas baixas da capital.

Anualmente, em média 20 tufões e tempestades atingem as Filipinas, fazendo com que o arquipélago, localizado no Anel de Fogo do Pacífico, regularmente atingido por sismos, seja um dos países mais exposto a desastres naturais.