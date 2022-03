Numa mensagem na rede social Facebook, a agência de informações militares da Ucrânia revelou que entre as vítimas mortais está uma criança.

“Os russos dispararam contra uma coluna de mulheres e crianças que tentavam sair por um corredor previamente autorizado, na região de Kiev. O balanço de este ato brutal é de sete mortos, entre os quais uma criança”, explicou.

O Exército russo mantém o cerco de várias grandes cidades ucranianas e continua os seus bombardeamentos, como o que atingiu um hospital pediátrico e uma maternidade, na quarta-feira, em Mariupol, cidade com um porto estratégico no mar de Azov.

Esta semana, a Rússia anunciou a abertura de corredores humanitários todos os dias para permitir que os refugiados ucranianos cheguem a território russo.

Já as autoridades da Ucrânia defendem que os corredores humanitários sejam para dentro do seu país rumo ao Ocidente e abriram na quinta-feira mais sete corredores para retirar os civis de algumas das cidades mais importantes do país.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.