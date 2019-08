Referiu ainda que a data do ‘Brexit’ é a “pior altura” do ano para o setor de alimentos devido à necessidade de reforçar as reservas com alimentos para a época do Natal, o que levou a Federação de Alimentos e Bebidas britânica a pedir ao governo que implemente medidas especiais e exonere as empresas das leis sobre a concorrência que impedem uma coordenação em termos de armazenamento e preço.

O Reino Unido importa da UE 28% da comida consumida e, dependendo da altura do ano, certos vegetais ou frutas, como alfaces e tomates, podem representar até 90% das vendas no mercado britânico.

Porém, Lee Rotherham, diretor do instituto eurocético The Red Cell e ativista a favor do ‘Brexit’, considera que este tipo de avisos pode servir para “exacerbar o problema” e que pode levar à compra causada por pânico dos consumidores.

Em declarações ao canal televisivo BBC News, Rotherham disse que ainda é incerto como é que a UE vai aplicar certos regulamentos nas trocas comerciais com o Reino Unido, mas vincou que o governo britânico tem a capacidade para dispensar a aplicação de certos controlos e facilitar a entrada de produtos europeus.

Na sua opinião, as perturbações serão pequenas e temporárias, ilustrando: “O que eu estou a dizer é que vai exigir uma lomba na estrada, não uma parede”.