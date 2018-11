"Nestes últimos anos nunca tivemos uma situação de maior expectativa do que a que temos hoje", afirmou o presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) em declarações à agência Lusa a propósito da visita a Portugal do Presidente de Angola, João Lourenço.

Na opinião de Manuel Reis Campos, a visita do primeiro-ministro português a Angola, em setembro passado, foi "um passo significativo para a estabilização do diálogo" entre os dois países e teve "bons resultados", nomeadamente a "disponibilidade" manifestada pelo Governo angolano para, após certificação, liquidar as dívidas às empresas portuguesas.

A vinda de João Lourenço a Portugal é encarada como mais um "sinal extremamente positivo para as empresas e para os empresários" portugueses da construção, que, garante Reis Campos, "querem continuar a pertencer ao futuro de Angola".

"A esmagadora maioria dos empresários portugueses continua a manifestar confiança no mercado angolano", sustenta o dirigente empresarial, destacando que as "ligações históricas" entre os dois países "perspetivam Angola como uma prioridade" e apontando as "expectativas positivas de regresso a um crescimento significativo" do setor da construção naquele país africano.

De acordo com o presidente da AICCOPN, além da questão central das dívidas às empresas portuguesas - que Reis Campos acredita serem na ordem de "algumas centenas de milhões de euros" -, o setor gostaria de ver em cima da mesa na visita da próxima semana de João Lourenço o tema da formação profissional e do intercâmbio de trabalhadores da construção, num contexto de manifesta falta de mão-de-obra em Portugal.