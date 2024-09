"Tudo o que ganhei nesses anos ficou com o Estado espanhol", escreveu a artista mundialmente famosa, que no ano passado chegou a um acordo, no qual se declarou culpada de fraude fiscal e pagou uma multa milionária para não responder a um processo por sonegar cerca 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014.

A intérprete de sucessos como "Hips don't' lie" e "Waka, Waka" acusou a Agência Tributária, "uma instituição do Estado (que) parece mais interessada em queimar-me publicamente na fogueira do que em ouvir meus motivos".