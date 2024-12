Esta foi uma batalha judicial que durou mais de quatro anos.

“A SIC, a Amor Ponto e Cristina Ferreira informam que chegaram a um acordo mútuo no âmbito do litígio que opunha a primeira às segundas. Este acordo, alcançado após negociações construtivas, põe termo ao litígio existente entre as partes. Ambos os lados expressam satisfação com a resolução encontrada", refere o canal.

Recorde-se que em setembro de 2020, a SIC deu entrada com um processo contra a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi também anunciado o regresso à TVI. Dois meses depois passou a ser também diretora e acionista da Media Capital.