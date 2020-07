A SIC vai avançar com um judicial contra Cristina Ferreira por incumpirmento do contrato, avança o jornal Expresso, detido pela Impresa, o mesmo grupo de que a apresentadora se despede para regressar à casa que a viu nascer para a televisão, a TVI.

Segundo a versão online do semanário, a estação pode exigir o pagamento de pelo menos quatro milhões de euros pelo incumprimento do contrato que tinha ainda mais dois anos de duração. Deste valor, dois milhões de euros dizem respeito ao salário que a apresentadora iria receber até 2022 e o restante valor relativo a acordos já estabelecidos com marcas e produtoras.

A decisão de Cristina Ferreira em regressar à TVI, levando a apresentador a "cessar unilateralmente a sua ligação à SIC" fazem com que já esta segunda-feira "O Programa da Cristina" não vá para o ar ou que, pelo menos, não seja apresentado por aquela que será a nova acionista da estação de Queluz de Baixo.