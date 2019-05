“A questão maior foi que eles não distribuíram os rádios, porque estavam ocupados a correr a lista de segurança e a acompanhar os passageiros e não se lembraram de ir buscar os rádios de serviço interno”, explicou.

António Aguiar presidente da Junta de São Jacinto destacou a importância deste tipo de exercícios, atendendo ao movimento que o ferry tem diariamente, e até defendeu que devia haver mais iniciativas destas.

“A qualquer momento pode acontecer um acidente destes e acho que é importante sensibilizar as pessoas e nomeadamente as crianças para estas situações”, disse o autarca.

O incidente mais grave registado até agora envolvendo o ferry ocorreu em 2013, quando a embarcação andou à deriva várias horas na ria, devido ao nevoeiro que se fazia sentir.

“Nós temos aqui esse problema do nevoeiro e muito vento e por vezes é difícil a circulação do ferry e a tripulação anda algumas horas perdida, mas isso é pontual e há vários anos que não acontece”, disse António Aguiar.

Este exercício envolveu 87 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito e uma equipa da Bélgica especializada em resgate marítimo com 14 elementos e três embarcações.

Foram ainda mobilizados meios da Proteção Civil, Polícia Marítima, PSP, GNR, Polícia Judiciária e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, entre outras entidades.

O objetivo do CASCADE’19 é treinar e testar a capacidade de resposta conjunta e integrada do Sistema Nacional de Proteção Civil e da União Europeia, num cenário que prevê múltiplas e complexas situações de emergência, provocadas por sismos, condições meteorológicas extremas, inundações por cheias em cursos de água, acidentes com barragens, acidentes em complexos industriais e poluição marítima, que irão suceder em “cascata”.

O exercício realiza-se nos distritos de Aveiro, Évora, Lisboa e Setúbal e conta com a participação de cerca de 150 operacionais de Espanha, Bélgica, Alemanha, Croácia e França.

No total vão estar envolvidos 22 municípios que vão ter 60 cenários diferentes para testar a capacidade das respostas local, nacional e internacional, segundo a ANEPC.