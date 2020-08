O vídeo, de poucos segundos, foi partilhado nas redes sociais e nele ouve-se António Costa a ter uma conversa privada com os jornalistas do Expresso.

"É que o presidente da ARS mandou para lá os médicos fazerem o que lhes competia. E os gajos, cobardes, não fizeram", pode ouvir-se António Costa a dizer aos jornalistas do semanário, em 'off', sobre o caso do lar de Reguengos de Monsaraz.

Em comunicado, o Sindicato Independente dos Médicos já reagiu. "Lamentamos, reprovamos e repudiamos em absoluto as palavras" do primeiro-ministro, declararam

"Os médicos merecem e exigem respeito, muito mais partindo do Chefe de Governo", acrescentam.

O vídeo já motivou uma nota da direção do Expresso. Nela pode ler-se que "uma gravação amadora de um ecrã de computador, que reproduz uma recolha de imagens de uma conversa off the record, privada, do primeiro-ministro com jornalistas do Expresso, foi divulgada nas redes sociais sem autorização e conhecimento deste jornal".

Acrescenta o semanário que desencadeará "de imediato, os procedimentos internos e externos para apurar o que aconteceu e os responsáveis pelo sucedido".

O surto de Reguengos de Monsaraz provocou 162 casos de infeção, a maior parte no lar da FMIVPS (80 utentes e 26 profissionais), mas também 56 pessoas da comunidade, tendo morrido 18 pessoas (16 utentes, uma funcionária do lar e um homem da comunidade).