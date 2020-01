Por outro lado, afirmou, existe outro grupo de instituições que consegue terminar o ano com saldo positivo.

“Há três instituições cujos resultados do ano passado, de cada uma delas, é de 10 milhões”, lembrou o presidente do sindicato, acrescentando ainda que “existem outras com saldos de gerência acumulados que são sete, oito ou dez vezes superior a isto, ou seja, de 70, 86 ou mais de 100 milhões de euros”.

Para Gonçalo Leite Velho, o Ministério é responsável por “criar um desequilíbrio do sistema” que poderia ser corrigido se houvesse “solidariedade entre as instituições”, que deveriam operar em rede.

“Devia ser implementado um regime de cooperação e não de competição, à semelhança do modelo californiano”, criado na segunda metade do século passado, defendeu.

Gonçalo Leite Velho disse que “nenhuma instituição tem gastos excessivos” e que “todas têm um propósito para Portugal”.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) prevê um acréscimo de 84 milhões de euros para o Ensino Superior e Ciência, um valor que o SNESup considera ser insuficiente tendo em conta as despesas e compromissos das instituições.

O sindicato vai apresentar um conjunto de propostas que acredita que poderão melhorar o OE2020, entre as quais consta a garantia dos reforços financeiros das instituições mais fragilizadas, inscrevendo a verba necessária logo em sede de Orçamento do Estado.