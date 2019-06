Em declarações à Lusa, Alexandre Delgado, do Sitemaq, confirmou que o sindicato vai estar presente na reunião de negociação com o Ministério do Ambiente e a administração da Soflusa, empresa que assegura as ligações fluviais entre o Barreiro (distrito de Setúbal) e Lisboa.

“No dia 11 [terça-feira] lá estaremos, mas se não nos agradar o resultado da reunião, o mandato que temos é para agravar as formas de luta”, frisou.

O sindicalista falava após um plenário entre os marinheiros, chefes de máquina, oficiais de reparações e auxiliares de terra, que estão descontentes com a atribuição de um prémio aos mestres da empresa.

Os mestres realizaram várias greves, em maio, pela contratação de novos profissionais e valorização salarial.