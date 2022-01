O sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) entregou hoje no gabinete do presidente da Câmara, Carlos Moedas, um abaixo-assinado alertando para a falta de condições no trabalho dos funcionários da Casa dos Animais de Lisboa.

De acordo com Vítor Reis, do STML, são algumas dezenas de trabalhadores que não têm condições de saúde e de segurança, situações "que se vêm arrastando" desde há algum tempo na Casa dos Animais de Lisboa. "Falta de dimensão dos balneários, nomeadamente para tomarem banho e se vestirem, falta de um espaço para tomar refeições e confecioná-las. Nós sabemos que há um projeto que está em andamento, mas não sabemos quando estará terminado", salientou. Vítor Reis disse ainda que uma das reivindicações dos trabalhadores está relacionada com a falta de equipamentos de proteção individual devido à pandemia de covid-19. O abaixo-assinado foi entregue hoje ao chefe do gabinete de Carlos Moedas (PSD), que manifestou "disponibilidade para encontrar soluções" para estes trabalhadores. A Casa dos Animais de Lisboa (CAL) é o Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais errantes na cidade, dependente da Câmara Municipal de Lisboa, com capacidade aproximada para 100 gatos (mais 80 residentes) e 230 cães. Segundo o sindicato, tem cerca de 50 trabalhadores, entre veterinários, assistentes técnicos e tratadores. Em abril do ano passado, a autarquia iniciou obras de intervenção e ampliação no espaço, um investimento de 1,2 milhões de euros, que tinha sido anunciado meses antes pelo então presidente, o socialista Fernando Medina.