“Se a tutela e a TAP julgarem haver disponibilidade financeira para distribuir este prémio, o STTAMP exige que o mesmo seja distribuído por todos os trabalhadores e não só por alguns. Caso se confirme o prémio e a sua distribuição nos termos atuais, a direção do STTAMP dará voz à indignação patenteada pela grande maioria dos trabalhadores, e tomará as medidas necessárias e convenientes para defender os seus legítimos interesses”, alerta o sindicato, em comunicado.

O STTAMP manifestou “total estupefação” com a atribuição do prémio, destacando que a empresa apresentou “recentemente às organizações representativas dos trabalhadores a possibilidade de alteração à fórmula de comparticipação do seguro de saúde do agregado familiar”.

De acordo com o sindicato, “o ónus e encargos oriundos da revisão dessa fórmula seriam integralmente suportados pelos trabalhadores da empresa”.

“Esta atitude, da inteira responsabilidade do atual Conselho de Administração da TAP, não reúne o entendimento e consentimento trabalhadores e tem sido objeto de profunda revolta e indignação”, descreve o STTAMP.