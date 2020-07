“Hoje, dia 07 de julho, segundo dia greve, os trabalhadores foram surpreendidos pela decisão da empresa em colocar um trabalhador pertencente ao local de trabalho do Rossio, violando grosseiramente o direito legítimo à greve em curso, a realizar comboios na Linha do Sado no período e restantes dias de greve”, acusa o sindicato em comunicado.

A agência Lusa tentou obter um comentário por parte da CP, o que não foi possível até ao momento.

Os trabalhadores comerciais da Linha do Sado (entre o Barreiro e Praias do Sado-A) cumprem esta semana uma greve parcial, entre as 05:00 e as 08:00, contra a gestão operacional da CP, que dizem colocar trabalhadores “em trabalho extraordinário excessivo”, e exigindo a reposição total da oferta de comboios a nível nacional.

O SFRCI diz ainda que os trabalhadores estão contra a proposta de regulamento de carreira apresentada pela CP, que “extingue as categorias profissionais de operação de revisão e venda e operação venda e controlo e os técnicos comerciais”.