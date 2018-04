Este é o terceiro dia de paralisação não consecutiva que, segundo Luciana Passo, não tem efeitos mais visíveis porque a Ryanair está a "trazer tripulação de outras bases".

"A greve dos tripulantes que têm base em Portugal está a ter uma fortíssima adesão durante esta manhã, superior a 90%", afirmou a sindicalista.

No entanto, "não estão em causa maiores transtornos porque a Ryanair está a trazer tripulantes de outras bases", voltou a acusar a presidente do SNPVAC.

Segundo a responsável, também há a indicação que houve tripulação de outras bases que chegaram no sábado à noite para efetuar os voos desta manhã.

Além disso, explicou, também está a ser feito aquilo que denominou de "reversão" do voo, dando um exemplo: no caso de Faro, estava previsto os voos Faro-Dublin-Faro. Com a reversão, as ligações passaram a ser Dublin-Faro-Dublin.

Luciana Passo acrescentou também que "têm saído aviões só com pilotos para irem buscar tripulantes a outras bases".

Segundo o SNPVAC, durante a manhã de hoje, dos oito voos previstos no aeroporto Porto, cinco foram cancelados. Em Lisboa, dos cinco (um era voo doméstico, com destino ao Porto), dois foram cancelados.

Relativamente a Faro, dos sete voos programados, saíram apenas três.