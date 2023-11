Enfermeiros da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em greve participam na concentração convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), pela vinculação efetiva de todos os enfermeiros com contratos precários, pela manutenção das 35 horas semanais em todas as Unidades Funcionais e constituição de listas de utentes por enfermeiro de Família, em Lisboa, 07 de julho de 2022. MÁRIO CRUZ/LUSA