Em comunicado, o STI adianta que a iniciativa decorrerá entre as 10:30 e as 12:00 “e pretende consciencializar a tutela para os problemas persistentes na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e para a inflação elevada que degradou o poder de compra dos trabalhadores do sector nos últimos anos”.

O STI já anunciou que vai avançar para a greve, em 19 e 20 de dezembro, exigindo a valorização da carreira, melhores condições de trabalho e a revisão da tabela salarial.

“Caso o impasse se mantenha, o sindicato prevê outras greves de trabalhadores da AT, por tempo indeterminado, para 2025”, refere o STI no comunicado.

O STI diz ter cerca de 300 delegados sindicais, que representam os mais de sete mil trabalhadores da AT de todo o país, filiados ao sindicato, e espera que mais de uma centena participem nesta reunião.