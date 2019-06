Segundo o sindicato, no dia 26 vai ser cumprida uma greve nacional, no dia 27 realizar-se-á nos distritos judiciais de Porto e Coimbra e no dia 28 a paralisação será dos magistrados do Ministério Público de Lisboa e Évora.

O SMMP alegou hoje, em conferência de imprensa, que, “ao contrário do que seria esperar”, a alteração à proposta de lei que visa rever o Estatuto do Ministério Público apresentada pela PS “arrasou com o princípio do paralelismo das magistraturas, chegando inclusivamente a ter a preocupação de alterar o princípio geral para o relativizar”, com o partido do Governo a omitir alterações ao regime remuneratório dos magistrados judiciais.

“No que diz respeito ao princípio do paralelismo das magistraturas, o PS efetuou uma proposta salazarenta de regresso ao Estado Novo”, classifica o sindicato em comunicado, entendendo que, sem a observância desse princípio, “o Ministério Público está condenado a desaparecer como magistratura, o que alguns secretamente desejam”.

A proposta do Partido Socialista, na opinião dos sindicado, consagra “uma magistratura de primeira e outra de segunda, com o objetivo de menorizar e punir os magistrados do Ministério Público, ao mesmo tempo que se ataca a investigação criminal”.