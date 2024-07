De acordo com um comunicado do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SInDGRSP) hoje divulgado, na noite de sábado, 27 de julho, após as 23:00, “um único elemento ao serviço de turno da equipa detetou ruídos fortes no exterior seguidos de ameaças ao elemento de serviço”.

“Embora o crime seja do conhecimento dos responsáveis da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), nenhuma medida de segurança foi adotada. Assim, o SinDGRSP irá apoiar os técnicos profissionais de reinserção social (TPRS) desta equipa numa ação jurídica contra a tutela por falta de segurança e abandono dos técnicos em exercício de funções”, adiantou o sindicato em comunicado.

Segundo o sindicato, o alegado intruso, que se pôs em fuga, terá gritado do exterior “sei quem vocês são… estragaram-me a vida… vão ver”, tendo o TPRS presente notado que a porta tinha sido “alvo de pancadas com marreta” e “pelo menos cinco vezes”.

Essa verificação aconteceu já com a PSP no local, à qual foi apresentada queixa, depois de reportado o incidente ao coordenador da equipa, referiu o sindicato.

De acordo com o SinDGRSP, a equipa de Évora devia funcionar com 10 TPRS e tem apenas seis atualmente, prevendo-se a entrada em funções de um sétimo no início do próximo mês.

Ainda de acordo com o sindicato, a estrutura central responsável pela vigilância eletrónica, o Centro Nacional de Acompanhamento de Operações (CNAO) “não possui nesta fase técnicos para assegurar o funcionamento no período noturno, facto que aumenta o número de vigiados por parte das equipas descentradas”.

A Lusa contactou a DGRSP para obter esclarecimentos e aguarda resposta.