Em comunicado, o CENA-STE lembrou as dúvidas levantadas em relação ao novo modelo de apoio às artes e salientou que, “apesar do aumento de verbas, conquistado pelas lutas que os trabalhadores do setor desenvolveram nos últimos anos, nomeadamente a 06 de abril de 2018 e na preparação do Orçamento de Estado de 2019, estes concursos continuam a ter um orçamento muito abaixo daquilo que seria necessário, para permitir o direito constitucional à plena criação e fruição cultural”.

“Basta ver que com um pequeno, mas insuficiente, aumento de verbas cresceram também o número de candidaturas, impulsionadas pela perspetiva de aceder ao direito à criação cultural. Mas não é também alheio a este contexto a evidente falta de trabalhadores a que está votada a DGArtes e que tantas dificuldades tem trazido ao acompanhamento de concursos”, acrescentou o sindicato.

Assim, o CENA-STE disse estar preocupado com que, “para além da demora na publicação dos resultados, a consequência resulte no atraso da transferência das primeiras tranches e sub-consequentemente no retardar dos calendários das estruturas de criação”, ecoando palavras já divulgadas por várias estruturas desde o começo da semana, quando ficou claro que a data prometida de setembro já não seria cumprida.

“Apesar da palavra dada pelo ministério de que os resultados sairão até meados deste mês de outubro, o CENA-STE reafirma aquilo quem tem sido a sua posição: apesar de alguns avanços positivos, com este novo modelo é possível ir mais longe e o verdadeiro avanço será a concretização do 1% do Orçamento de Estado para a cultura, permitindo assim acesso generalizado ao princípio constitucional de criação e fruição cultural”.