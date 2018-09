"A nossa única interpretação é que este Governo mantém uma atitude de fachada. O ministro de Educação disse, a 4 de junho, que tinham uma grande cultura democrática porque convidou todos os sindicatos. Quando eles [o ministério da Educação] viram que no passado o mês de junho continuávamos [com a greve], deixaram de convidar. Só pode ser discriminação política no sentido que há filhos e enteados", acusou em declarações à Lusa, o dirigente do S.T.O.P André Pestana.

Na véspera de mais uma ronda de negociações entre a tutela da Educação e os sindicatos sobre a carreira de docente, marcada para sexta-feira, e a propósito de uma vigília de professores em Braga marcada para esta noite, o S.T.O.P afirma que "não tem sentido" não estar envolvido no processo.

Contactado pela Lusa, o Ministério da Educação afirmou que "em 18 de novembro de 2017 foi assinado entre o Governo e 11 associações sindicais uma Declaração de Compromisso em que, entre outros, foi acordado encetar processo negocial com vista à definição de um modelo de recomposição da carreira docente".

Segundo explica o ministério de Tiago Brandão Rodrigues, "foi com esses sindicatos que o Governo iniciou, cerca de um mês depois (15 dezembro 2017), o processo negocial para a discussão daquele modelo, tendo as sucessivas reuniões decorrido com aqueles mesmos participantes. Trata-se assim de um processo aberto e mantido com um conjunto de sindicatos, na sequência de um Acordo prévio - Declaração de Compromisso".