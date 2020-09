“A nossa maior preocupação está com a questão do corpo docente e preocupa-nos se existe esse corpo docente próprio ou não, contratado devidamente e com qualificação avançada”, disse à Lusa o presidente do sindicato, Gonçalo Leite Velho.

Na terça-feira, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) informou a Universidade Católica que tinha acreditado aquele que será o primeiro curso de Medicina ministrado em Portugal por uma instituição privada.

Segundo o representante dos docentes e investigadores do superior, o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior estabelece que as instituições devem dispor de um corpo docente próprio, mas isso não é acautelado na proposta da Universidade Católica.

O novo curso vai contar com uma parceria com a Universidade de Maastricht, mas para Gonçalo Leite Velho, esta parceria é também motivo de preocupação, considerando que a existência de professores convidados de uma instituição estrangeira poderá, na sua opinião, pôr até em causa a qualidade do ensino.

“Esta espécie de colaboração de quadros da Universidade de Maastricht que depois vêm dar umas aulas à Católica viola exatamente a ideia de um corpo docente próprio”, explicou.

E acrescentou: “Um curso de Medicina não pode ser feito com uma série de médicos ou doutorados a fazerem uma perninha na universidade”.

Por outro lado, o presidente do SNESup acusou ainda a Católica de manter um regime de contratação, em parte, assente nos chamados “contratos de docência” que, segundo Gonçalo Leite Velho, são na prática contratos de prestação de serviços, acrescentando que esse, que considera ser um problema no ensino superior em geral, é ainda mais preocupante no ensino da Medicina.