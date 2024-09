“Parece-me que tem as características necessárias para o desempenho do cargo de procurador-Geral da República, desde logo o conhecimento profundo do MP pelos cargos que desempenhou”, disse Paulo Lona.

Numa primeira reação, em declarações à RTP, o presidente do Sindicato Magistrados do Ministério Público considerou que Amadeu Guerra, que é ex-diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), “certamente desempenhará bem o cargo durante os próximos seis anos”.

Além do conhecimento sobre o funcionamento e características do MP, Paulo Lona sublinhou também a capacidade de diálogo, de comunicação e as “características de independência perante o poder político” do agora nomeado procurador-Geral.

“É uma pessoa bastante experiente pelos anos que esteve à frente do DCIAP. Tem conhecimento da natureza dos processos, dos processos mais complexos e das entropias que existem dentro da atividade do MP”, acrescentou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou hoje Amadeu Francisco Ribeiro Guerra, de 69 anos, como procurador-Geral da República.

A nomeação, sob proposta do Governo, foi divulgada na página oficial da Presidência da República na internet.

O novo PGR sucede a Lucília Gago, que ocupou o cargo desde outubro de 2018, quando era ministra da Justiça Francisca Van Dunem e chefe de Governo António Costa.

O seu mandato ficou marcado pela polémica ligada ao caso Influencer que levou à demissão do ex-primeiro-ministro António Costa, em 7 de dezembro de 2023.