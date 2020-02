"A SPA não compareceu na referida [reunião], mantendo a sua atitude prepotente e que relembra outros tempos 'do quero, posso e mando'", afirmou o CESP.

Segundo este sindicato, foi agenda nova reunião para 13 de março.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, pedir esclarecimentos ao presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, José Jorge Letria.

De acordo com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), a reunião de conciliação consiste numa "negociação assistida" entre as entidades patronal e sindical, com a participação de "um conciliador nomeado pela DGERT", a fim de "encontrarem uma plataforma de acordo com vista à solução do conflito".