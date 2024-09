“Nenhuma das cinco estruturas que estão aqui representadas sente-se completamente satisfeita com aquilo que foi apresentado” na reunião negocial que decorreu hoje com o Ministério da Saúde, adiantou à Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE).

Segundo Pedro Costa, perante a recusa da contraposta apresentada nas negociações de hoje, a plataforma sindical – que junta o SE, o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU), o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE), o Sindicato Independente Profissionais Enfermagem (SIPENF) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) — pretende agendar uma nova reunião já para a próxima semana.

“O que nós propusemos era duas posições remuneratórias da tabela da carreira de enfermagem divididas em três anos. O que nos está a ser proposto agora é uma posição remuneratória e meia em três anos. Não aceitamos isso”, referiu o dirigente sindical.

“Não abdicamos dessa posição”, garantiu Pedro Costa, ao avançar que o ministério de Ana Paula Martins ficou de “analisar a proposta para 2026 e 2027”.

A reunião de hoje decorreu depois de na última ronda negocial, no final de julho, o Governo ter retirado a sua proposta de aumento de 52 euros para os enfermeiros que entravam, pela primeira vez, em cada uma das categorias.

Face a esta evolução nas negociações, o presidente do SE considerou que já foi possível dar “um salto gigante em relação à última reunião”, tendo em conta que a contraproposta hoje apresentada pelo Governo representa uma valorização salarial de cerca de 200 euros.

“Há possibilidade de uma aproximação numa altura em que os enfermeiros vão ser necessários para o plano de inverno, em que vamos começar com a vacinação, é preciso mostrar um sinal de força”, salientou Pedro Costa.

Também em declarações à Lusa, a dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), Guadalupe Simões, disse que a estrutura sindical tinha marcada uma reunião para hoje, mas que foi adiada pelo Ministério da Saúde para a próxima semana, sem indicar ainda a data, alegando que “ainda estava a trabalhar no processo”.

Guadalupe Simões adiantou que o SEP estava à espera que fosse apresentado na reunião adiada uma proposta que valorize a grelha salarial dos enfermeiros.

Segundo a dirigente sindical, a proposta deve valorizar o início da grelha na categoria de enfermeiro e de enfermeiro-especialista e todas as posições remuneratórias de todas as categorias.

O SEP tem agendada uma greve para 24 e 25 de setembro e uma concentração para 25.