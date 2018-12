“O que nós admitimos, e é quase um facto consumado, é que, dadas as circunstâncias, e se o Governo continuar a recusar-se dialogar com os enfermeiros, estamos a ponderar novas formas de luta que se vão iniciar no próximo ano”, disse o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que convocou a greve juntamente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE).

Carlos Ramalho explicou que “o sentido é agravar estas lutas e talvez estender esta greve cirúrgica a outras instituições do resto do país”.

Os enfermeiros dos blocos operatórios do Centro Hospitalar Universitário de S. João (Porto), do Centro Hospitalar Universitário do Porto, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e do Centro Hospitalar de Setúbal iniciaram há duas semanas uma greve às cirurgias programadas.

Fazendo um balanço das primeiras duas semanas da greve cirúrgica, que termina a 31 de dezembro, Carlos Ramalho considerou que é “bastante positivo”, com uma “adesão fortíssima”.

“Continuam a ser diariamente adiadas ou desprogramadas cerca de 500 cirurgias e os colegas continuam a aderir com muita força e continuam empenhados nesta luta até quando for necessário”, vincou.

Ao todo, já são quase 5.000 cirurgias adiadas, disse o sindicalista, adiantando que o desejo dos enfermeiros é “tentar chegar a um acordo com o Governo e não continuar esta greve”, o que não depende dos profissionais.