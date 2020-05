Em comunicado, os vereadores Paula Simões e Carlos Parreiras, que não têm pelouros, explicam que a sua saída se deve às “divergências” com o vereador social-democrata Marco Almeida, que tinha sido o cabeça de lista pela coligação nas últimas eleições autárquicas a este município do distrito de Lisboa.

“Esta decisão assenta no facto de não se reverem nas posições que nas últimas semanas têm vindo a ser assumidas, bem como na extrema dificuldade na comunicação, criada pelo vereador do PSD Marco Almeida no campo político, pela total falta de diálogo institucional há várias semanas, que se restringe a troca de mails, por sua vontade expressa”, acusam.

Apesar da saída da coligação, os dois vereadores do CDS-PP irão continuar no executivo municipal, liderado pelo socialista Basílio Horta, até ao final do mandato autárquico.

Contactado pela agência Lusa, o vereador do PSD Marco Almeida considerou esta desvinculação “natural”, uma vez que foi uma decisão “consensual”.

“Agradeço o empenho da vereadora Paula Simões e do vereador Carlos Parreiras, mas este era o tempo para chegar ao fim. Já lhes tinha, inclusive, transmitido a decisão de que esta coligação não seria renovada nas próximas eleições autárquicas (2021)”, afirmou.

Com esta alteração, o executivo da Câmara Municipal de Sintra passa a ser composto por seis eleitos do PS (incluindo o presidente), dois da coligação “Juntos pelos Sintrenses”, dois do CDS-PP e um da CDU.