“Em relação à Síria, como seria de esperar, houve uma grande convergência, com exceção da posição da Turquia, que enfrentou aqui algum isolamento, e que procurou explicar o seu ponto de vista sobre a Síria. Mas houve reiterados apelos à Turquia para que cessasse as hostilidades e retirasse as suas forças da Síria”, apontou o ministro, em declarações aos jornalistas.

João Gomes Cravinho disse que os Aliados tentaram fazer ver à Turquia que, com esta intervenção no norte da Síria, “não está a contribuir para a estabilidade do país e não está a contribuir para o combate contra o terrorismo e contra o Daesh em particular, que hoje em dia é uma ameaça reforçada”.

“O ministro turco indicou que achava que as nossas opiniões estavam muito influenciadas pelo que ele chamava de ‘fake news’, notícias falsas, vindas do que ele classifica com fontes terroristas curdas. Essa não foi a posição assumida obviamente pela generalidade dos países”, afirmou.

Gomes Cravinho acrescentou que o ministro turco também sublinhou que a Turquia, devido à sua situação geográfica, tem “particularidades únicas”.

“Nós, enquanto aliado da Turquia no seio da NATO, compreendemos essas particularidades únicas. A Turquia está, de facto, muito exposta ao terrorismo na Síria, vindo da Síria, e está muito exposta a fluxos de refugiados vindos da Síria, fruto da guerra civil e instabilidade no país. Nós estamos obviamente muitíssimo empenhados em apoiar a Turquia ao lidar com essas ameaças, simplesmente não estamos de acordo que a intervenção atual da Turquia, violando a integridade territorial da Síria seja a maneira adequada de responder a esses problemas”, comentou.