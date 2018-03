Os aviões não identificados visavam as populações de Douma e Yisrín, precisou a mesma fonte.

O reinício dos bombardeamentos aconteceu após uma noite relativamente tranquila que permitiu a entrada hoje de uma coluna humanitária para prestar ajuda aos habitantes, retidos sob intensos bombardeamentos das forças governamentais sírias.

Treze camiões “estão dentro” no enclave rebelde, disse à AFP Ingy Sedky, porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Damasco, que acrescentou que as equipas “vão distribuir os bens que não foram distribuídos em 05 de março” devido aos ataques aéreos.

Uma tentativa falhou na quinta-feira porque a coluna de ajuda humanitária não pôde entrar no território, que é alvo de bombardeamentos desde 18 de fevereiro, causando 931 mortos, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Apesar de este comboio não incluir equipamento médico, a porta-voz do CICV referiu que existem “indicações positivas de que um comboio maior, que inclui equipamento médico, poderá [entrar] na próxima semana”.

Uma coluna humanitária conjunta da ONU, do CICV e do Crescente Vermelho sírio entrou no enclave, o último bastião rebelde junto a Damasco, na segunda-feira, com 247 toneladas de ajuda médica e alimentar em Douma, a principal cidade da região.

Porém, a distribuição dos bens, que decorreu “sob bombardeios”, de acordo com a ONU, acabou por ser interrompida.