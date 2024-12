"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 26-12-2024 pelas 12:34 (hora local) foi registado nas

estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 2.8 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 12 km a Sul de Faial da Terra (S. Miguel)", refere o IPMA em comunicado.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", é ainda explicado.

Segundo o IPMA, "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".