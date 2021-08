Fonte do Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Viana do Castelo referiu não ter sido registada nenhuma ocorrência resultante do sismo.

De acordo com a informação consultada pela Lusa no sítio da Internet do IPMA, o epicentro do sismo ocorreu a 19 quilómetros a Este - Nordeste de Melgaço.