"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 06-06-2022 pelas 21:23 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica Nacional, um sismo de magnitude 5.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 480 km a Norte-Nordeste de Corvo", pode ler-se no comunicado divulgado.

O IPMA refere ainda que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

Outro sismo foi registado anteriormente na mesma região, com magnitudes de 5.0 na escala de Richter.