“Fomos informados que uma menina morreu (...), não temos informações sobre outras vítimas", disse Andrej Plenkovic, em declarações à comunicação social local.

O primeiro-ministro da Croácia e vários ministros do Governo croata deslocaram-se a Petrinja para testemunhar no local os danos provocados pelo tremor de terra.

Trata-se da primeira morte confirmada pelas autoridades croatas após o forte abalo.

Momentos antes, o presidente da câmara de Petrinja, Darinko Dumbovic, já tinha avançado com a possibilidade de existir um número indeterminado de mortos e de feridos naquela zona.

Em declarações à emissora Rádio Croácia, o autarca admitiu na mesma altura que entre as vítimas mortais estaria uma menina.

"Petrinja está em ruínas. Há mortos e feridos, há pessoas desaparecidas. Não há nenhuma casa que não tenha ficado danificada. As ambulâncias não podem chegar a todos os lugares. É um caos", afirmou Dumbovic, citado pelas agências internacionais.

Também existem relatos que um homem e uma criança do sexo masculino terão sido retirados com vida de um carro que ficou soterrado debaixo de escombros.

As vítimas terão sido transportadas para um hospital local, de acordo com as agências internacionais.

Imagens divulgadas de Petrinja, cidade que conta com cerca de 20 mil habitantes, mostram telhados destruídos e muito danificados, bem como ruas cheias de tijolos e de outros destroços.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo de magnitude 6,4 foi registado às 12:19 (11:19 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros.

O epicentro foi a cerca de 50 quilómetros a sudeste da capital da Croácia, Zagreb, a 2,9 quilómetros a sul-sudeste de Petrinja e a 8,7 quilómetros a sudoeste de Sisak.

A mesma zona já tinha sido abalada por um sismo de magnitude 5,2 na segunda-feira.

Depois do sismo de hoje, sentiram-se duas réplicas, ambas com mais 4,0 de magnitude, segundo o Instituto Sismológico da Croácia.

Outras fontes, como foi o caso do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, atribuíram ao sismo de hoje uma magnitude entre 6,2 e 6,3 na escala de Richter.

O tremor de terra sentido hoje motivou ainda a suspensão do funcionamento de uma central nuclear na Eslovénia "por precaução", segundo disse uma porta-voz da central de Krsko à agência France-Presse (AFP).

"Posso confirmar o encerramento preventivo" da unidade, disse a porta-voz Ida Novak Jerele à AFP.

Segundo a agência de notícias STA, trata-se de um "procedimento normal em caso de fortes sismos".

O abalo foi sentido na capital, Liubliana, assim como em vários países da região, especialmente na Hungria e na Áustria, relataram testemunhas em depoimentos aos jornais.

Construído na época jugoslava e em funcionamento desde 1983, o reator do tipo Westinghouse de Krsko, de 700 megawatts de potência, é o único da Eslovénia. O país compartilha este reator nuclear com a Croácia.

Chegou-se a programar o encerramento da sua atividade para 2023, após 40 anos de funcionamento. Em 2015, porém, Liubliana e Zagreb decidiram prolongar a sua atividade por mais 20 anos, apesar dos protestos de várias ONGs.

A central cobre perto de 20% das necessidades elétricas da Eslovénia, e 15%, no caso da Croácia.

*Artigo atualizado às 13h59