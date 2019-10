O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) já descartou o risco de tsunami.

O USGS, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o sismo a cerca de 60 quilómetros a sudoeste de Davao, a maior cidade de Mindanao, a uma profundidade de 15,3 quilómetros.

As Filipinas assentam sobre o chamado Anel do Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, registando-se todos os anos cerca de 7.000 sismos, a maioria moderados.