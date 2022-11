O sismo ocorreu a uma profundidade de cerca de 20 quilómetros, a 207 quilómetros a sudeste de Neiafu, a segunda maior cidade do arquipélago do nordeste do Pacífico, disse o instituto, citado pela agência francesa AFP.

Desconhece-se ainda se o sismo provocou quaisquer vítimas ou danos, segundo a agência espanhola EFE.

Tonga situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica onde são registados anualmente cerca de 7.000 terramotos, a maioria dos quais moderados.

Em meados de janeiro, o arquipélago de cerca de 100.000 habitantes foi devastado por um tsunami desencadeado por uma violenta erupção de um vulcão subaquático, que deixou o país sem comunicações durante vários dias e afetou mais de 80 por cento da população.