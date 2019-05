De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor de terra foi registado às 15:20 horas locais (07:20 em Lisboa) e teve epicentro a este de Tóquio, na província de Chiba, a cerca de 40 quilómetros de profundidade.

As autoridades não acionaram o alerta de tsunami.

Na capital japonesa o abalo sísmico teve uma intensidade de 4 na escala de Richter.

Este abalo ocorreu depois de, durante a última semana, a Agência Meteorológica do Japão ter registado cerca de três dezenas de abalos sísmicos no país com magnitudes entre os 2,0 na escala de Richter, até ao valor de 5,1 hoje registado.

No dia 10 de maio, o Japão já tinha sido abalado por um tremor de terra de magnitude de 6,3 (na mesma escala), com epicentro no sudoeste do país. Não houve registo de vítimas.

O Japão fica no chamado ‘Anel de fogo’, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, registando a ocorrência de tremores de terra com relativa frequência, pelo que as suas infraestruturas estão projetadas para ter maior resistência a sismos.