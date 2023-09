Um sismo de magnitude sete abalou Marrocos na noite desta sexta-feira. O epicentro do abalo foi registado a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe com uma profundidade de 10 quilómetros.

De acordo com os serviços de informação marroquinos, o sismo foi sentido em várias cidades de Marrocos como Agadir, Essaouira, Casablanca, Safi, Beni Mellal, Marraquexe, Guelmim, Khouribga e Rabat.

De acordo com os mesmo serviços, vários edifícios ruíram durante o terramoto, especialmente entre Agadir e Marraquexe. As equipes de resgate estão começando a chegar ao Alto Atlas, o epicentro do terramoto.

Gibraltar, Mauritânia, Espanha, Sara Ocidental e Argélia também sentiram, tal como Portugal, principalmente na zona do Algarve.