Com vários incêndios a decorrer neste momento no território nacional, o site da Proteção Civil encontra-se sem as ocorrências disponíveis devido a uma atualização, confirmou o SAPO24.

Por volta das 15h00 o SAPO24 detetou que a parte das ocorrências no site da Proteção Civil não estavam disponíveis, tendo contactado o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil que confirmou que o site está neste momento "em atualização" e estará indisponível alguns minutos. "Vai estar a atualizar entre 10 a 15 minutos", referem. Fonte do gabinete de comunicação da Proteção Civil referiu também ao SAPO24 que o site — nomeadamente a área das ocorrências — tem estado com alguns constrangimentos devido ao "elevado número de acessos", mas são situações pontuais e de rápida resolução. Recorde-se que a parte das ocorrências do site da Proteção Civil é o local onde devem ser consultadas todos os eventos a nível nacional, nomeadamente incêndios. Até à hora de publicação deste artigo este mecanismo continua sem funcionar.