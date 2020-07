A visita à Tunísia do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, prevista para quinta e sexta-feira, foi adiada, anunciou hoje o gabinete do governante, justificando com a situação política naquele país.

"Considerando os recentes desenvolvimentos políticos em curso na Tunísia, a visita do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros já não se realizará ao contrário do previsto, nos dias 16 e 17 de julho", lê-se numa nota enviada à comunicação social. No documento, indica-se que "depois de contacto entre os dois ministros dos Negócios Estrangeiros a visita foi adiada, mas não cancelada". A nova data será definida pelas partes "logo que possível", acrescenta-se no documento. O programa da visita contemplava encontros consagrados às relações políticas, económicas, sociais e culturais. A Tunísia, palco da primeira "primavera árabe" e considerada um modelo de transição democrática, atravessa atualmente uma crise política. O chefe do Governo tunisino, Elyes Fakhfakh, apresentou hoje a demissão, após um contencioso com o partido de inspiração islamita Ennahdha, indicaram fontes oficias sob anonimato citadas pela agência noticiosa AFP e uma rádio local.