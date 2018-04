O antigo espião russo Serguei Skripal, envenenado em Inglaterra, já não está em estado crítico, dizem os médicos do hospital de Salisbury, onde está internado há mais de um mês.

O antigo espião russo Serguei Skripal, envenenado em Inglaterra, está a reagir bem ao tratamento e deixou de estar em estado crítico, dizem os médicos do hospital de Salisbury, onde está internado há mais de um mês.

Citada pela BBC, a equipa daquela unidade de saúde diz que Skripal está a responder bem ao tratamento e "a melhorar rapidamente".

Serguei Skripal, de 66 anos, e a filha, Yulia, de 33, foram envenenados a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, com um gás neurotóxico produzido, segundo as autoridades britânicas, no âmbito de um programa químico nuclear soviético, o que Moscovo nega.

Christine Blanshard, diretora médica do hospital de Salisbury, disse: “Na quinta-feira, informei-vos de que o estado de saúde de Yulia Skripal tinha melhorado para estável”, cita a emissora britânica.

A clínica evita, porém, avançar com uma data para a saída de Yulia — e Serguei — do hospital. “Qualquer especulação sobre quando será essa data é apenas isso — especulação”, disse sobre a filha do antigo espião de Moscovo.

O incidente de Salisbury desencadeou entre Moscovo e o Ocidente uma das piores crises diplomáticas dos últimos anos.

No total, o Reino Unido e seus aliados, entre a maioria dos países da União Europeia e a NATO, anunciaram mais de 150 expulsões de diplomatas russos dos seus territórios. Portugal está no grupo de países que não expulsou diplomatas.

A Rússia ripostou adotando medidas idênticas em relação a um número equivalente de diplomatas desses Estados.

Após ter expulsado, a 17 de março, 23 diplomatas britânicos e encerrado o consulado britânico em São Petersburgo, bem como o British Council na Rússia, Moscovo exigiu no sábado a Londres que reduza os seus funcionários diplomáticos em mais de 50 pessoas para obter uma “paridade” das missões diplomáticas.